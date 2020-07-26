Türk Telekom hedef büyüttü

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde Altyapı Sorumluluğuna getirilen Önder Külçebaş, Milliyet’in sorularını yanıtladı, Türk Telekom’un akademi odaklı altyapı modeli hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin ülke basketboluna ve A Milli Takıma oyuncu kazandırmak olduğunu söyleyen Külçebaş, uzun vadeli stratejilerini anlattı.

Galatasaray'da başladım

*Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Basketbolculuk kariyerinizden antrenörlüğe geçişiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Basketbola Galatasaray altyapısında başladım ve yine aynı kulüpte A takıma yükseldim. Daha sonra Banvit, TED Kolej, Antalya, Aliağa, Hacettepe, Trabzonspor, Ankara DSİ gibi değerli takımlarda 20 sene profesyonel basketbol oynadım. Basketboldan hiçbir zaman kopmayı düşünmedim. Oyunculuktan antrenörlüğe geçişim de içimdeki basketbol aşkının hiçbir zaman bitmemiş olmasıyla oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yaptım. Şimdi ise altyapı sorumluluğu gibi önemli bir görev üstlendim. Bu zamana kadar biriktirdiğim deneyim ve tecrübelerimi ekibime ve oyuncularımıza aktarıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

İlk gün gibi hırslıyım

*Türk Telekom yıllardır Basketbola emek veren Ankara’ya basketbolu sevdiren bir kulüp. Bu kulüpte görev almaya başlamak nasıl bir duygu?

Türk Telekom, sadece Ankara için değil tüm Türkiye için çok önemli ve değerli bir spor organizasyonu. Son dönemde hem sportif başarı hem de taraftar ilgisi olarak da yükselişte. Bu büyük kurumun altyapısının başına geçmek hem büyük bir sorumluluk hem de büyük heyecan. Basketbola ilk başladığım gün gibi bir mutluluk ve hırsa sahibim. Türk Telekom’un büyüklüğüne yakışır şekilde başarılı olup hem Türk Telekom A takımına hem de tüm Türk basketboluna değerli oyuncu ve koçlar kazandırmayı hedefliyorum.

Tarama yapıyoruz

*Yeni dönemde nasıl bir altyapı modeli olacak?

Öncelikle altyapı eğitim sistemimizi akademik bir formasyonla hem basketbol bilgisi hem de oyuncu psikolojisi anlamında değerli gençler yetiştirmek üzere yeniden yapılandırıyoruz. Ayrıca kapsama alanımızı genişleterek Türkiye genelinde oyuncu taramaları yapıyoruz. Buna ek olarak birçok spor kulübü ve spor okulu ile de ilişkilerimizi geliştirerek etki alanımızı büyütüyoruz. Türk Telekom yalnızca basketbolda değil, birçok amatör spor dalında sporcular yetiştirmiş bir kulüp, bu deneyimi basketbola da uyarlamayı hedefliyoruz.

Ankara'dan başlıyor

*Ankara’dan başlayacak seçmeler hangi illeri kapsayacak ve ne zaman olacak? Vatandaşlara çağrınız nedir?

Şu an sadece Ankara’da bir seçmemiz olacak ama bu seçme tüm Türkiye’den katılıma açık. 5 Ağustos’a kadar ön kayıt alacağız. 8-9 Ağustos’ta da pandemi kurallarına uygun olacak şekilde gruplar halinde seçmeler yapılacak. Diğer iller için ise bizzat kendimiz o illerde oyuncu taraması yapıyoruz. Vatandaşlar pandemi dönemi kurallarına uygun şekilde, yoğunluğu engellemek adına randevu saati ve grup yönlendirmelerine riayet etmeleri olacak.

Hedefimiz Türk ekolü

*Türk basketboluna yeni isimler kazandırmak için bu yeni uygulanacak modelde hedef nedir?

Amacımız Türk Telekom’un gücüyle sadece kulübümüz için değil tüm Türkiye için A ve Milli takımlar seviyesinde oynayabilecek karakterli oyuncular ve koçlar yetiştirmek. Ayrıca hedefimiz altyapı organizasyonu olarak rol model olmak. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da bu konunun üzerine fazlasıyla düşüyor. Yalnızca bugünü değil geleceği de planlayarak, Türkiye gibi büyük bir ülkeyi dünyanın basketbol ekolü hâline getirebiliriz. Türk Telekom olarak bu inançla yola çıktık. Alt yapının çok değerli olduğunu ve basketbolun sürekliliği için alt yapıdan oyuncuların yetişmesi gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz.

Uzun vadeli başarı

*2000li yılların başında ortaya çıkan ve devamında Dünya 2’nciliğine kadar giden süreçteki gibi bir basketbol kuşağı ortaya çıkarabilecek miyiz?

Bunun olabileceğine inanıyorum hatta bu başarıyı daha da ileri taşıyabileceğimize inanıyorum. Bunun için sadece Türk Telekom gibi büyük kulüplerin değil tüm basketbol takımlarının önceliklerini altyapılarına vererek, bütçelerini alt yapıya ayırarak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Kısa vadeli şampiyonluklar gibi hedefler yerine oyuncu yetiştirmeye odaklanmak ve sürdürülebilir bir oyuncu organizasyonu yaratmak bizim en önemli işimiz olmalı. Böylelikle genç yeteneklerin birkaç büyük takımda toplanmak yerine tüm Türkiye geneline yayılarak iyi bir eğitim almalarının önü açılacak. Zamanla A takımlarında daha çok süre almaları da böylelikle sağlanacak. Bu durum uzun vadeli başarıyı da beraberinde getirecek.

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