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HaberlerFiba Şampiyonlar Ligi Haberleri Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak
03.03.2020 - 10:10 | | AA

Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımları Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın başkentte karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

İki Türk ekibi arasındaki ilk maça Türk Telekom ev sahipliği yapacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Türk Telekom A Grubu'nu lider tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada yer aldı.

Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Liginde karşılaşacak

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