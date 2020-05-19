Türk Telekom Stadı'na taraftar maketi koyulacak!

Galatasaray Kulübü pandemi döneminde önemli bir projeye imza atıyor. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz maçlarda belli bir bedel karşılığında taraftar maketi koyulacak. Böylece kulübün kasasına önemli bir para girecek.

Seyircisiz oynanacak maçlar nedeniyle mali yönden büyük kayıpları olacak kulüpler için bu proje yeni bir gelir kapısı olabilir.

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