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19.06.2020 - 16:48 |

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi!

Sarı-kırmızılı yönetim, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcunun maketini Türk Telekom Stadı'na koydu.

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi!
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Nevzat Dindar/Skorer

Galatasaray Kulübü, 26 Ocak'ta elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.

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Türk Telekom Stadında Kobe Bryant sürprizi

 

 

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