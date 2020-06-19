Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi!

Galatasaray Kulübü, 26 Ocak'ta elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.

İŞTE KOBE'NİN 2011 YILINDAKİ ZİYARETİ