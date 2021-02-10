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10.02.2021 - 15:40 | | ANKARA (AA) -

Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, CSKA Moskova'ya transfer olan Nijeryalı pivotu Michael Eric'e, takıma verdiği emekler için teşekkür etti.

Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür
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Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Rus kulübüne transfer olduğu belirtilerek, "Michael Eric'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Oyuncuya Avrupa Ligi serüveninde ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başı Türk Telekom'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, ligde 11 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Türk Telekomdan Michael Erice teşekkür

 

 

 

Maç Özeti: Inter 4-0 Benevento
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