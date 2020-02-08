Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin adını değiştirmeyecek

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, artık Türk vatandaşı. Larkin, Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını giyebilmek adına bu kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız'ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu" denildi.

SHANE LARKIN İSMİ DEĞİŞMEYECEK!

Kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, adını değiştirmeyecek.