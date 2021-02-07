Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi

Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, üçüncü ve son gününde rekorlarla tamamlandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde geçen sene yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız anısına düzenlenen organizasyonun son gününde Ersu Şaşma, Nevin İnce ve 4×400 metre bayrak yarışında Fenerbahçe Takımı yeni rekorlara imza attı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre sırıkla atlamada Ersu Şaşma, Türkiye salon şampiyonluğunun yanında kendisine ait Türkiye rekorunu bir santim daha geliştirdi. Ersu, 5,72 metreyi üçüncü hakkında atlarken, Avrupa salon atletizm barajını da geride bıraktı. Milli atlet, 5,80 metredeki olimpiyat barajını ise az farkla kaçırdı.

Milli Atlet Nevin İnce ise kadınlar 20 yaş altı kategorisinde 400 metrede 55,52'lik derecesiyle şampiyon olurken, Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekti.

Elif Ilgaz, Süreyya Yıldız, Gülşah Cebeci ve Nevin İnce'den oluşan Fenerbahçe 4×400 metre kadın takımı, 3.53.20'lik dereceyle 18 yaş altı salon rekorunu kırmayı başardı.