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26.11.2020 - 15:45 |

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'na dev destek!

Türk basketboluna “Kazanmak Kafada Başlar” mottosuyla destek veren Head&Shoulders “Özgüven Sponsoru” olduğu Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde yanında olacak.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'na dev destek!
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye’de basketbolun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve basketbolla özdeşleşen Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu ile sahada millilerimize destek olacak.

Head&Shoulders her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak onları basketbola yönlendirmek için projelerine ve çalışmalarına devam ediyor. Projelerin yanı sıra basketbol sponsorlukları ile bu desteğini de bir adım öteye taşıyor.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımına dev destek

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