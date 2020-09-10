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10.09.2020 - 16:50 | | İSTANBUL (AA) -

Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

TBF, Supradyn Energy ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Supradyn Energy ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre imzalanan anlaşmayla Supradyn Energy, ING Basketbol Süper Ligi'nin "yaşam enerjisi sponsoru" oldu.

Düzenlenen imza töreni, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Hidayet Türkoğlu, "Dünyanın her yerinde tüketicilerine aktif bir yaşam sunmak için çalışan Supradyn Energy, ING Basketbol Süper Ligi resmi sponsorumuz olarak basketbol ailemize dahil oldu. Kendileriyle Türk basketboluna değer katmak için birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlamda, Sayın Taygun Günay'a bir kez daha teşekkür ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Pandemi döneminde sponsorlarının yüzde 90'ını koruyan ve basketbola yeni sponsorlar kazandıran bir federasyon olarak, bu anlaşmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Basketbola inanan tüm markalara tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taygun Günay ise spora destek olma misyonuyla her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını aktararak, "Profesyonel, amatör, engelli ve daha birçok alandaki spor dallarında sporcunun her zaman destekçisiyiz. Tüketici sağlığı pazarı bağışıklık ve multivitamin alanında ciddi büyümeler kaydetti. Bayer olarak, Supradyn Energy markamız gibi diğer tüm markalarımızla her zaman tüketicilere daha kaliteli bir yaşam sağlama amacındayız. Kaliteli yaşamın ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz sporu, Supradyn Energy markamızın yaşam enerjisi sponsorluğu ile Kovid-19 salgınına rağmen desteklemeye devam edeceğiz. TBF ile uzun soluklu, keyifli bir iş birliğinin başlangıcını yapmak ve ING Basketbol Süper Ligi'nin yaşam enerjisi sponsoru olmak büyük mutluluk ve heyecan yaratıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor

 

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