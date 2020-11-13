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13.11.2020 - 14:43 | | İSTANBUL (AA)

Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor

HDI Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) resmi sigorta sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor
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TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen imza töreni TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Nildem Global Sigorta ve Reasurans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Ergelen ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın katılımıyla gerçekleşti. İmza töreninde konuşan Türkoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda da iş birliği ve desteği ile Türk basketbolunun yanında olmuş HDI Sigorta, bugünkü anlaşma sayesinde bir yılı opsiyonlu iki yıllığına Türkiye Basketbol Federasyonunun resmi sigorta sponsoru olmuştur. 150 ülkede hizmet veren, dünyanın en önemli sigorta şirketlerinden HDI Sigorta ile birlikte çalışacak olmak basketbolumuzun marka değerine güç katacak, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun ve sporcusunun yanında yer almayı kendilerine görev bildiklerini belirten Hancıoğlu ise "Bu yolda 7 farklı branş ve farklı liglerde mücadele eden 30’u aşkın takım ile yan yana yürüyoruz. Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran Türk basketbolunun daha da güçlenmesine katkı sağlamaktan, bu amaç doğrultusunda erkek, kadın ve engelli ayırt etmeksizin toplamda 14 takıma destek vermekten dolayı gururluyuz. Bugün tüm basketbol takımlarımızın çatısı; Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliğimizin devamını duyurmak için buradayız. 6 yıldır federasyonumuzun sigorta sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu alanda bize duydukları güvenden çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor


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