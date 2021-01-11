TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

TBF'de yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkan Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve Bitci Teknoloji YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸdaÅŸ Ã‡aÄŸlar arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla, Bitci.com'un TBFâ€™in ana sponsorlarÄ± arasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada anlaÅŸmayla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TÃ¼rkoÄŸlu, "Blockchain teknolojisinin Ã¼lkemizdeki Ã¶ncÃ¼ kurumlarÄ±ndan Bitci Teknoloji ile TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atarken Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z. Basketbol, Ã¼lkemizde gÃ¼nden gÃ¼ne geliÅŸen kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±yla kitle iletiÅŸiminde de Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ haline gelmiÅŸtir. Bu gÃ¼ce inanan markalarÄ± ve sektÃ¶rleri toplumla buluÅŸturabilmek, onlarÄ±n TÃ¼rk sporuna sunacaÄŸÄ± pozitif katkÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak fazlasÄ±yla Ã¶nemsediÄŸimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerli iÅŸ birliÄŸi de bu anlayÄ±ÅŸÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. " ifadelerini kullandÄ±.

Blockchain teknolojisinin spor alanÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k potansiyeli olduÄŸunu belirten Ã‡aÄŸlar ise "Biz Bitci olarak, bu teknolojiye TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmekten dolayÄ± son derece mutluyuz. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu imzalarla blockchain konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrÃ¼bemizi TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol milli takÄ±mlarÄ±mÄ±z iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z. Son yÄ±llarda Ã¼lkemizde basketbola duyulan ilginin de son derece arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyoruz. Bu iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda sunacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼mlerle bir yandan izleyici deneyimini bir Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kartÄ±rken bir yandan da Ã¼lkemizdeki basketbol sevgisini perÃ§inlemeyi hedefliyoruz. " deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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