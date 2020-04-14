Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tarihi projesi: TBF Akademi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirdi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde iki buçuk yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak.

Aynı zamanda büyük bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek.

TBF Akademi'yle ilgili Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan Hidayet Türkoğlu, çok emek harcadıkları projenin çıkışını şöyle anlattı: "Gelişen teknoloji ve altyapı sayesinde Türkiye'de basketbolun paydaşları olan; hakem, antrenör, kondisyoner ve yöneticilere, 81 ilde eşit eğitim ve gelişim imkanı sağlamak istedik. Geçmiş dönemde federasyonumuz, antrenör ve hakem eğitimleri veriyordu. Bu eğitimlerde, eğitmenler bir şehre gidiyor ve kısa dönemde bu eğitimler tamamlanıyordu. TBF Akademi'nin devreye girmesiyle teorik olan bilgilerin standart biçimde herkese ulaşmasını ve sürekli güncel bilgi akışını sağlayacağız."

Türk basketbolunun bu uygulamayla tüm dünyaya örnek olacağını aktaran Türkoğlu, "Dünyanın en önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren bu uygulamayla, Türk basketbolunun vizyon olarak örnek alınacağını tahmin ediyoruz. Hatta bu konuda duyum sahibi olan ülkeler şimdiden bizimle görüşmek ve deneyimlerimizden faydalanmak istiyor. TBF Akademi aynı zamanda içinde bulunduğumuz pandemi durumunda devreye alınan ve sıkça duymaya başladığımız 'e-learning' yani internet aracılığı ile uzaktan eğitim hizmetlerine de ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacak bir fırsat olmuştur." diye konuştu.

Projenin hazırlık aşamasında basketbol dünyasındaki birçok arkadaşıyla fikir alışverişi yaptığını anlatan Türkoğlu, "Çok etkilendiler, bir kısmı da dışarıdan duyup bize sordu, program başka dillere de adapte edilebilir mi diye? Tabii ki önceliğimiz, ülkemizde bu akademiyi başlatıp iyileştirmeleri gerçekleştirmek ve Türk basketbolu için büyük bir fark oluşturmak. Sonrasında bilgiyi ve tecrübeyi ihraç eden federasyon olmayı da isteriz." ifadelerini kullandı.

TBF Akademi'nin yakın zamanda çok büyük bir dijital kütüphaneye dönüşeceğini de vurgulayan Türkoğlu, bu proje sayesinde ulusal ve uluslararası seminerlere herkesin rahatlıkla ulaşabileceğini kaydetti.

"Kütüphane formatındaki eğitimler tamamen ücretsiz"

Hidayet Türkoğlu, bugünden itibaren aktif hale gelen "www.akademi.tfb.org.tr" internet adresinden yetişkin herkesin eğitimlere katılabileceğinin müjdesini verdi.

TBF Akademi'de iki farklı eğitim olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Birincisi tamamen güncel kaynakların paylaşıldığı, kütüphane formatındaki eğitimler. Bu tür eğitimler ücretsiz olacak. İkincisi sertifika programlarında ise (hakemlik ve yöneticilik) eğitim sonucunda başarılı olan adaylar, basketbol alanında meslek sahibi olmak için sertifikaya sahip olacak. Bu eğitimler de çok makul bir katılım bedeliyle olacak." diye konuştu.

Özellikle yöneticilik eğitimine çok önem verdiklerini anlatan Türkoğlu, şunları ifade etti: "Kulüplerimizi yöneten basketbol yöneticilerinin daha donanımlı olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Gelecekte basketbol yönetimi konusunda gelişim seminerleri de düzenleyeceğiz. TBF Akademi'deki 'online' bölümü tamamlayan yönetici adayları, uzaktan eğitimden sonra gerçekleşecek ikinci aşamada, akademisyenlerin ve profesyonellerin de katılımı ile üniversite ortamında yapılacak eğitimlerden sonra sertifika sahibi olabilecek. Bu programı Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçiriyoruz."

Hakemler için ortak bir eğitim ve paylaşım platformu olacağını, bunun da eylül ayında açılacağını belirten Türkoğlu, "Şu anda WhatsApp ve benzeri gruplar üzerinden yapılan özel pozisyonlar üzerine tartışmalar, fikir alışverişleri yine TBF Akademi üzerinden devam edecek. Merkez Hakem Kurulumuz yine bu sistem üzerinden tüm hakemlere ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimlerin süreleri

Hidayet Türkoğlu, TBF Akademi üzerinden yapılacak eğitimlerin süreleri hakkında da bilgi verdi. Sertifika programlarının yaklaşık 1,5 yıl süreceğini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti: "Yönetici ve hakem eğitimlerinin sonunda sertifika verilecek. Antrenör, kondisyoner, sağlık çalışanları ve veli eğitimleri sertifikasız olarak düzenlenecek. Yöneticilik bölümü için TBF Akademi platformunda gerçekleşen eğitimlerden sonra Bahçeşehir Ünivesitesi'nde ikişer günlük yüz yüze eğitimler olacak. Hakemlik için ise Merkez Hakem Kurulumuz, seçilecek merkezi illerde yine yüz yüze eğitim ve sınavlar gerçekleştirecek."

Birinci seviye eğitimlerin artık "online" olacağını vurgulayan Türkoğlu, şunları aktardı: "Bunun üç önemli faydası var. Birincisi, daha fazla katılım imkanı sağlayacağız. İkincisi, şehirler arası ulaşım ve konaklama gerekmeyecek ve bu sayede hem federasyonumuz hem de katılımcılar maddi tasarruf sağlayacak. Üçüncüsü ise eğitimler 81 ilde aynı eğitmenler tarafından sağlandığından, eğitim kalitesi de aynı düzeyde olacak. İkinci kademe eğitim ise hak kazananlar için en uygun illerde yapılacak ve yüz yüze gerçekleştirilecek."

"Önemli başantrenörler eğitim verecek"

Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman, Zeljko Obradovic ve Ufuk Sarıca gibi önemli başantrenörlerin TBF Akademi üzerinden eğitim vereceğini dile getirdi.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliği ile düzenlenen seminerlerin her yıl binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün kıymetli antrenörlerimiz TBF Akademi'de olacak. Şimdiden liglerimizin pek çok değerli antrenörünün eğitimini sitede bulabilirsiniz. Burada çok değerli teknik adamlar tecrübelerini aktarıyor. Eğitim kurulu başkanımız Sayın Aydın Örs'ün bu konuda çok emeği var. Sayın Ergin Ataman, Sayın Zeljko Obradovic, A Milli Erkek Takımı Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca, Sayın Orhun Ene, Sayın Çetin Yılmaz ve daha pek çok değerli antrenörümüz verdiği eğitimlerle bu platformda ulaşılabilir hale gelecek."

Sağlık çalışanları unutulmadı

Hidayet Türkoğlu, sağlık çalışanları için de TBF Akademi'de bir bölüm açtıklarını vurgulayarak, "Federasyonumuzun sağlık kurulu başkanı Sayın Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu ve ekibi tarafından hayata geçirilen seminer ve sempozyumların videolarının paylaşımı ve güncel basketbola özgü bilgilerin aktarılacağı bir alan akademi bünyesinde olacak. Burada 81 ilimizde bulunan kulüplerdeki sağlık sorumluları için dopingle mücadele de dahil olmak üzere güncel bilgilerin paylaşımları gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu velileri için ücretsiz eğitim

Türkoğlu, altyapılarda forma giyen sporcuların velileri için de akademide özel bir alan olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Basketbol Gençler Ligi'nde her yıl gelişim kampı düzenliyoruz. Oyuncularımızın kondisyon, sağlıklı beslenme, psikoloji ve iletişim başlıklarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bir sporcu olarak biliyorum ki aile, gelişen bir sporcunun en değerli varlığı. Ailelerin eğitimi de sporcunun gelişimi açısından çok kritik. Velilerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi, bilinçli yaklaşımları çok önemli. Gençlerin beslenmeleri ve psikolojik olarak desteklenmeleri noktasında çok değerli rolleri var. Sporcu aileleri için de akademimize 'online' eğitimler yüklendi ve ücretsiz olarak bu eğitimlere ulaşmaları mümkün kılındı."

Türkoğlu, sporcuların basketbolu bıraktıktan sonra kariyer planlarının pek olmadığını, bu sorunu da TBF Akademi'yle çözeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sporcular genellikle 35-40 yaş aralığında emekli oluyor ve hayatlarının geri kalan bölümü için bir kariyer planları olamıyor. İşte bu nedenle, kendilerini aktif spor hayatından sonra geliştirebilecekleri, yönetsel niteliklerini de artıracak bir eğitim programı planladık. Kendilerini aktif sporculuk dönemlerinin içerisinde de uzaktan eğitim alarak gelecek dönemde profesyonel yöneticilik için hazırlayabilecekler. Elbette halihazırda ligimizde çok değerli genel menajerler var. Bu menajerlerimiz için de bir denklik programı hayata geçirerek, yeri geldiğinde onların tecrübelerinden faydalanacak, yeri geldiğinde ise onların da kendilerini geliştirmeleri için destek olacağız."