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15.01.2021 - 23:51 |

Türkiye - Bosna Hersek: 3-0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye - Bosna Hersek: 3-0
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla milli takım, grupta 3. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise 4. mağlubiyetini yaşadı. 

Türkiye, gruptaki dördüncü ve son maçında yarın ev sahibi Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye - Bosna Hersek: 3-0

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) 

Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Burak Mert, Arda Bostan, Volkan Döne, Efe Bayram)

Bosna Hersek: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic (Fazlic, Zenovic, Dominkovic, Alic, Merdanovic, Hadzic) 

Setler: 25-9, 25-19, 25-18 

Süre: 16, 22, 22 (60 dakika)

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