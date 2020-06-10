TÃ¼rkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunu tescil etti

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararla, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle, kulÃ¼pler ÅŸampiyonalarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmalarÄ±n puanlama sonucuna gÃ¶re her branÅŸ iÃ§in ilan edilerek tescil edilmesine karar verildiÄŸi, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve Ã¶dÃ¼l verilmesi konularÄ±nÄ±n ise ilk yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi ifade edildi.

Sportif faaliyetlerinin salgÄ±n nedeniyle durdurulmasÄ±ndan dolayÄ± sporcularÄ±n antrenmanlarÄ±na devam edemediÄŸi belirtilerek, kararÄ±n saÄŸlÄ±k tedbirleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve 2020-2021 sezonunun 1 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla baÅŸlayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.





