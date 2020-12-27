Türkiye dünya gündeminde!

Milli yüzücülerin 2020’de elde ettiği tarihi başarılar, uluslararası yüzme camiası tarafından dikkatle takip edilirken dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından verilen ‘2020 Swammy Ödülleri’nde ‘Ulusal Gelişim Ödülü’nün sahibi Türkiye oldu.

Sporcularımızın son dönemde elde ettiği rekorlar ve Türkiye’nin yüzme dalında altyapıya verdiği desteğin mercek altına alındığı haberde Emre Sakçı’dan da övgüyle bahsedildi. Milli yüzücüler Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Beril Böcekler ve Viktoria Zeynep Güneş’in de mercek altına alındığı haberde, Tuncel’in kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29’luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdığına dikkat çekildi.

Ödülün ardından konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yüzmede tarihe geçen bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Milli yüzücülerin 2020 yılı boyunca büyük başarılara imza attığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Sporcularımız, elde ettikleri derecelerle başta Tokyo Olimpiyatları olmak üzere önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda ne kadar iddialı olabileceklerini bütün dünyaya kanıtladılar” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı sözlerini şöyle tamamladı: “Milli sporcularımızın başarılarının dünya yüzme camiası tarafından da yakından takip edildiğini görüyoruz. Kazanılan başarılar tesadüf değil. Ülkemizin sporcu alt yapısına, doğru antrenör metotlarına ve uluslararası standartlardaki tesislere sahip olması, bu güzel tablonun en büyük sebepleri.”

Berkay barajı geçti

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları’nda olimpiyat A barajını geçti. Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre Öğretir, 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86’lık derecesiyle barajı geçen isimler arasına girdi.