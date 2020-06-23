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23.06.2020 - 12:18 | |   İSTANBUL (AA) -

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirilen hazırlık kampının ilk bölümü sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı
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TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan Süper Lig sezonunun kalan müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kampa üst klasman hakemleri ile Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikalı klasman hakemleri katıldı.

Fiziksel ve teknik çalışmalarla geçen 18 günlük bölümün ardından hakemler tekrar Kovid-19 testinden geçirildi.

Kampa katılan tüm hakemler, 29. hafta maçları sonrası kampın ikinci bölümü için 30 Haziran Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.

 

    Skorer Mutfak | 23 Haziran 2020
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