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03.12.2020 - 10:13 | | İlkay ALTAY / İZNİK (Bursa) (DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı
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Başkan Aydın'ın 15 gün önce Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Aydın, sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan başkan Aydın, “Karantina sürecim bitti. Sağlığım Allah’a şükür gayet yerinde. Bu süreçte arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde görevimin başına döneceğim” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19u atlattı

 

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