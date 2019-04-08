Türkiye gururla sunar!

CELAL UMUT EREN

Türk futbolunun son dönemde yetiştiği iki genç yıldız; Ozan Kabak ile Merih Demiral haftaya damgalarını vurdu. Avrupa’nın en önemli liglerinden Bundesliga’da Stuttgart forması giyen Ozan ve İtalya Serie A’da Sassuolo’da oynayan Merih, yaptıkları savunmanın yanında golleriyle parladı.

19 yaşındaki Ozan, devre arasında gittiği Stuttgart’ta 10 lig maçına çıkıp şimdiden 3 gol attı. Özellikle bu hafta Nürnberg karşısında takımının 1 puanını kurtaran genç stoper, tüm maçlarında da ilk 11’de oynayarak bir başka başarı yakaladı.

Devre arasında İtalya’ya giden bir diğer genç yıldız Merih de kısa sürede Sassuolo’nun değişilmezlerinden oldu. Serie A’da 6 lig maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı. Takımının bu hafta Chievo’yu 4-0 yendiği maçta ilk 2 golü kaydeden Merih, haftanın yıldızı olarak öne çıktı. Bu iki genç yeteneğin ortak noktası ise Türkiye’den yetişip, transfer olmaları... Galatasaray altyapısından çıkan Ozan Kabak, kısa sürede sarı-kırmızılıların A takımında parladı, 12 milyon euro gibi rekor bir bonservisle Stuttgart’ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral da önce Portekiz’de Sporting’in dikkatini çekti, sonrasında Aytemiz Alanyaspor’a kiralandı. Merih, Sassuolo tarafından 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanıp İtalya’ya transfer edildi.

A Milli Takımı’nın geleceği için de çok önemli olan iki yıldız, teknik direktör Şenol Güneş’in yakın takibinde duruyor.