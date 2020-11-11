Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım sürüyor. Bu akşam özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiği rakibini özel maçta konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi grup maçları öncesinde Hırvatistan karşısında form durumunu ölçme şansı elde edecek. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak

GERİDE KALAN 9 KARŞILAŞMA ARASINDA EN ÖNEMLİSİ 2008 YILINDA!

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan 9 karşılaşmanın en önemlisi EURO 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan Çeyrek final maçı olarak hafızalarda yer aldı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında Klasnic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Hırvatistan'ı 120+1'de Semh Şentürk'ün golü ile yakaladık ve maçı penaltılara taşıdık.

Penaltılar sonunda 3-1'lik skorla galip gelen A Milli takım adını yarı finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.

HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.