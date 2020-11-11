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11.11.2020 - 09:49 |

Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağımız maçlar öncesinde takımın form durumunu yakında gözlemleme fırsatı elde edecek olan Şenol Güneş bu akşam Hırvatistan karşısında mücadele edecek. Maçın başlamasına saatler kala vatandaşlar maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarında başladı. Daha önce 9 kez karşı karşıya gelen maçın sadece 1'inde galip gelebilen A Milli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
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Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım sürüyor. Bu akşam özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiği rakibini özel maçta konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi grup maçları öncesinde Hırvatistan karşısında form durumunu ölçme şansı elde edecek. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak

GERİDE KALAN 9 KARŞILAŞMA ARASINDA EN ÖNEMLİSİ 2008 YILINDA!

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan 9 karşılaşmanın en önemlisi EURO 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan Çeyrek final maçı olarak hafızalarda yer aldı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında Klasnic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Hırvatistan'ı 120+1'de Semh Şentürk'ün golü ile yakaladık ve maçı penaltılara taşıdık.

Penaltılar sonunda 3-1'lik skorla galip gelen A Milli takım adını yarı finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.

HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.

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