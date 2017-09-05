Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? - Maç şifresiz mi?

Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında bu akşam Hırvatistan'ı konuk ediyor. Ukrayna maçının kaybedilmesinin ardından play-off için şansını sürdürmek isteyen A Milli takım maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye ile Hırvatistan 9. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a karşı geride kalan 8 maçta penaltılar hariç galip gelemezken, 3'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı. Milliler, EURO 2008'de çeyrek finalde rakibini penaltı atışları sonucunda eleyerek, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2012 Elemeleri'nde play-off'ta final biletini rakibine kaptırdı.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında bu akşam rakibi Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında bu akşam rakibi Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya geliyor. Türkiye Hırvatistan maçı bu akşam saat 21:45'te TV8 ekranında...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan (Şener), Mehmet Topal, Çağlar, İsmail(Caner), Emre, Selçuk, Nuri, H.Çalhanoğlu, Arda, Burak

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Mandzukic

İlk maç 1996'da

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken,Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

Penaltılarla gelen yarı final

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

Play-off'ta Hırvatistan güldü

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.

Son maç berabere bitti

Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 5 Eylül 2016'da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic'in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.

Hırvatistan'a Türkiye maçı öncesi sakatlık şoku

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye'nin konuğu olacak Hırvatistan'da sakatlık şoku yaşanıyor.

I Grubu'nda topladığı 16 puanla lider durumda bulunan ve yarın Eskişehir'de ay-yıldızlılarla konuğu olacak olan Hırvatistan'da Kosova maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ivan Rakitic kadrodan çıkarıldı. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in Türkiye'ye karşı oynayamayacağını duyurdu. Teknik Direktör Ante Cacic de, Kosova maçından sonra yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu söylemişti.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelecek olan Hırvatistan kafilesine dahil edilmedi.

Hırvatistan, Türkiye maçına hazır

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında bu akşam A Milli Takım'a konuk olacak Hırvatistan, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ante Cacic yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Futbolcu Mario Mandzukic ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşu gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.