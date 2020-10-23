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23.10.2020 - 22:47 |

Türkiye - Kosova: 0-0

A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±, 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maÃ§Ä±nda Kosova ile 0-0 berabere kaldÄ±.Â

Türkiye - Kosova: 0-0
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A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±, 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maÃ§Ä±nda Kosova ile 0-0 berabere kaldÄ±.Â 

Milli takÄ±m, bu sonuÃ§la gruptaki puanÄ±nÄ± 2'ye yÃ¼kseltti.

TÃ¼rkiye - Kosova: 0-0

Stat: Zeki Demirci Spor KompeksiÂ 

Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily CarneyÂ 

TÃ¼rkiye: Selda AkgÃ¶z, Berna YeniÃ§eri, Didem KaragenÃ§ (Dk. 90 FatoÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m), YaÅŸam GÃ¶ksu, Ä°layda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), Emine Ecem Esen (Dk. 80 Elif Keskin), Ecem CÃ¶mert (Dk. 82 Sevgi Ã‡Ä±nar), Ebru TopÃ§u, YaÄŸmur Uraz (Dk. 46 Melike Ã–ztÃ¼rk), Ece TÃ¼rkoÄŸlu, GÃ¼lbin HÄ±zÂ 

Kosova: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Dk. 39 Agnesa Gashi), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu), Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta MematiÂ 

KÄ±rmÄ±zÄ± kart: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 73 Ece TÃ¼rkoÄŸlu, Dk. 78 Emine Ecem Esen (TÃ¼rkiye), Dk. 17 Lindona Syla, Dk. 20 Donjeta Halilaj, Dk. 65 Flate Musaj (Kosova)

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