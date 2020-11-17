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17.11.2020 - 22:08 |

Türkiye - Kosova: 3-0

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Gruptan çıkma şansını yitiren Milliler Avusturya galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grubunu iki galibiyetle tamamladı. Ümit Milli Takımı adına golleri Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın (p) ve Berat Özdemir kaydetti

Türkiye - Kosova: 3-0
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U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova’yı ağırladı. Müsabakayı Türkiye 3-0 önde kazandı. Türkiye bu sonuçla U21 Avrupa Şampiyonası Grup 3'ü 13 puanla 4. sırada tamamladı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov

Türkiye: İrfan Can, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Erdoğan dk. 83), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (İlker dk. 59), Erkan Eyibil (Melih dk. 71), Ali Akman (Burak dk. 59), Halil Dervişoğlu (Yusuf dk. 71)

Yedekler: Ersin, Ömer Faruk, Ahmet, Ravil

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kosova: Bisinger, Kurtuluş, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Zumberi dk. 90+2 ?), Zekaj (Shabani dk. 46), Jashari (Selmani dk. 83), Baftiu (İdrizi dk. 89 ?), Mustafa (Kryeziu dk. 46)

Yedekler: Smakiqi, Limani, Veliu, Pllana,

Teknik Direktör: Rafet Prekazi

Goller: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32), Berat (dk. 64) (Türkiye)

Sarı kartlar: Cemali, Halil (Türkiye), Shabani, Kqiku, Jashari (Kosova)

Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL! 21.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Halil Dervişoğlu böylece son iki maçta 4 gole ulaştı

KIRMIZI KART! 30.dakikada Kosova takımından Vitija kırmızı kartla oyun dışında kaldı

GOL! 32.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Güven Yalçın'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti

İlk yarıyı Türkiye Ümit Milli Takımı 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 60.dakikada oyundan Ali Akman ve Güven Yalçın çıktı yerlerine İlker Karakaş ve Burak Kapacak girdi

GOL! 64.dakikada Türkiye Ümit Milli Takımı, Berat Özdemir'in attığı golle 3-0 öne geçti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Erkan Eyibil ve Halil Dervişoğlu çıktı yerlerine Yusuf Barasi ve Melih Ibrahimoğlu girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada oyundan Berat Özdemir çıktı yerine Erdoğan Kaya girdi

Maçı Türkiye Ümit Milli Takımı 3-0 galip bitirdi

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Türkiye - Kosova: 3-0

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