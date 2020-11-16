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16.11.2020 - 15:46 |

Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye - Kosova U21 takımları karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği mücadele Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? Avusturya karşısında top koşturan Türkiye U21 takımı 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılmıştı. İşte, Türkiye-Kosova maçı detayları...

Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?
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Türkiye - Kosova U21 mücadelesi için geri sayım başladı. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda C grubunda yer alan Türkiye, son beş maçta iki galibiyet elde etmişti. 13 Kasım Cuma günü Avusturya ile karşı karşıya gelen kırmızı beyazlılar, sahada 3-2'lik bir skor yakalayarak maçın kazananı olmuştu.

TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

U21 takımlarından Türkiye, Kosova'yı ağırlayacak. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde top koşturacak iki takım ise 17 Kasım Salı günü saat 19:00'da sporseverlerin karşısında olacak. 

TÜRKİYE - KOSOVA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

C grubunda yer alan Kosova, çıktığı son beş maçta sadece bir galibiyet yakaladı. Türkiye ise iki kez maçın kazananı olarak 10 puan elde etti. Türkiye - Kosova maçını bekleyenler için karşılaşma, salı günü A Spor'dan canlı olarak aktarılacak. Müsabaka Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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