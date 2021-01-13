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13.01.2021 - 22:49 | | AA

Türkiye -Kuzey Makedonya: 3-1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye -Kuzey Makedonya: 3-1
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Bu sonuçla milli takım, grupta ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi Kuzey Makedonya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılarda Adis Lagumdzija 17 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Millilerde Burutay Subaşı 14, Vahit Emre Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6, Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe Bayram ve Faik Samed Güneş ise birer sayıyla oynadı.

Türkiye, grupta üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Burak Mert, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, Arda Bostan)

Kuzey Makedonya: Milev, Andonov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev (Mihailov, Savovski, Nikolovski, Angelovski)

Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12

Süre: 22, 24, 24, 20 (90 dakika)

Türkiye -Kuzey Makedonya: 3-1

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Ligin ikinci yarısında uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık."
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