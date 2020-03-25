TÃ¼rkiye Motokros ÅžampiyonasÄ±nÄ±n isim sponsoru LIQUI MOLY oldu

Â

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, uluslararasÄ± birÃ§ok ÅŸampiyonaya sponsor olan "LIQUI MOLY" ile iÅŸ birliÄŸi yapmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± belirten TÃ¼rkiye Motosiklet Federasyonu BaÅŸkanÄ± Bekir Yunus UÃ§ar, "Federasyon olarak temel ve kuruluÅŸ amacÄ±mÄ±z baÅŸta motor sporlarÄ± alanÄ±nda TÃ¼rk gencine, TÃ¼rk sporuna hizmet etmek." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ãœlke genelinde baÅŸarÄ±lÄ± sporcular yetiÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilere ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu aktaran UÃ§ar, "Motosiklet sektÃ¶rÃ¼nde Ã§ok Ã¶nemli bir marka ve artÄ±k bizimle birlikte. Motor sporlarÄ±nÄ±n ilkokulu olan motokros branÅŸÄ±mÄ±zda 'TÃ¼rkiye LIQUI MOLY Motokros ÅžampiyonasÄ±' ismiyle yer alacaklar. DÃ¼nya genelinde yeni tip koronavirÃ¼s pandemisi yaÅŸanÄ±rken, bize olan gÃ¼ven ve desteklerinden dolayÄ± LIQUI MOLY ailesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenen en Ã¶nemli motor sporlarÄ± organizasyonlarÄ±ndan TÃ¼rkiye Motokros ÅžampiyonasÄ±'na, gÃ¼Ã§ katmaktan bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyduklarÄ±nÄ± vurgulayan LIQUI MOLY BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼lent GÃ¼len de "TÃ¼rkiye Motosiklet Federasyonunun yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± organizasyonlarÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Marka olarak bu baÅŸarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olup, destek vermek istedik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.