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10.10.2020 - 07:00 |

Türkiye öncesi Rusya'da Kutepov endişesi

Rusya’da yarın Uluslar Ligi’nde oynanacak Türkiye maçı öncesinde savunma krizi yaşanıyor.

Türkiye öncesi Rusya'da Kutepov endişesi
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Rusya’da yarın Uluslar Ligi’nde oynanacak Türkiye maçı öncesinde savunma krizi yaşanıyor. Takımın stoper bölgesindeki as oyuncusu Georgy Dzhikiya karantinada olduğu için İsveç ile yaptıkları ve 2-1 yenildikleri karşılaşmada yer alamadı. Ilya Kutepov bunun üzerine bu karşılaşmada onun yerine görev yaptı. Ancak Kutepov, yenilen gollerdeki hatalarıyla dikkat çekti. 2018 Dünya Kupası kadrosundaki isimlerden olan ve bu tarihten sonra bir daha milli takıma çağrılmayan savunma oyuncusunun kötü performansı, Uluslar Ligi’nde oynanacak kritik Türkiye maçı öncesinde endişe yarattı.

Türkiye öncesi Rusyada Kutepov endişesi

Rusya’ya gidiyorlar
Uluslar Ligi’nde yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarının Almanya etabını dün yaptığı idmanla tamamladı. Milliler bugün 12.00’de Köln’den Moskova’ya geçecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, bir oyuncusuyla birlikte TSİ 19.30’da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşmanın son provası ise TSİ 20.00’de yapılacak.

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