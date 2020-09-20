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20.09.2020 - 23:09 |

Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ilk 3 sırayı Red Bull sporcuları elde etti. 3 günlük heyecanda zirveyi kimseye bırakmayan Red Bull sporcularından Elfyn Evans, Marmaris’te şampiyon olarak pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Türkiye’de ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville alırken 9 kez dünya şampiyonu olan ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise podyumun üçüncü basamağına çıktı. WRC3 kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı bu kategoride üçüncü olurken yapılan 2 yarışı da kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 1. Olmayı başardı.

Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası
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Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 5. yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi’ne Red Bull sporcuları damga vurdu. 3 gün boyunca Marmaris’te yaşanan heyecan sonunda Red Bull sporcusu Elfyn Evans, 2:43:02.7’lik derecesiyle mutlu sona ulaştı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarını ağırlayan Marmaris’te geçilen 12 etap sonunda 2:43:37.9’lık derecesiyle Thierry Neuville ikinci olurken ralli efsanesi, Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de üçüncü sırayı elde etti.

En hızlı Türk pilot Yağız Avcı

Türkiye Rallisi’nde Red Bull sporcusu Yağız Avcı da büyük bir başarıya imza attı. Tecrübeli pilot, yarıştığı WRC3 sınıfında üçüncü olurken Dünya Ralli Şampiyonası içinde koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki iki yarışı da kazanarak 1. oldu. Bu sezon kariyerinin 6. Türkiye Şampiyonluğunu hedefleyen Yağız Avcı, Marmaris’te bir kez daha Türkiye’nin en hızlı ralli pilotu olduğunu gösterdi.

Evans liderlik koltuğunda

Bu sonuçlarının ardından Red Bull sporcusu Elfyn Evans 97 puanla pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Bir diğer Red Bull sporcusu Sebasiten Ogier, Marmaris’te finişe gelemese de 79 puanla ikinci sırada kalırken, Ott Tanak da 70 puanla üçüncü sıraya aldı. WRC’de sondan bir önceki yarış 8-11 Ekim tarihleri arasında İtalya’da koşulacak.

TÜRKİYE RALLİSİ PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT                                    DERECE

Elfyn Evans                           2:43:02.7

Thierry Neuville                      2:43:37.9

Sebastien Loeb                      2:44:02.1

WRC2 PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT                                    DERECE

Pontus Tidemand                   2:56:02.4

Adrien Faourmaux                 2:57:45.3

Eyvind Brynildsen                  4:04:27.1

WRC3 PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT                                    DERECE

Katejan Kajetanowicz            2:55:38.2

Marco Bulacia                                   2:57:49.1

Yağız Avcı                              3:02:53.8

 

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