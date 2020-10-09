Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

Bakan Kasapoğlu'ndan genç voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamlayan Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı kutluyorum. Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

TVF Başkanı Üstündağ, Avrupa ikincisi millileri kutladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Üstündağ, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayımladı.

Millilerin başarısını öven Üstündağ, "Gümüş madalya kazanma başarısı gösteren 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren, başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya: 1-3

İSTANBUL,(DHA) -

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)

RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)

SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)