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12.10.2020 - 17:18 |

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Türkiye Sırbistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Sırbistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği zorlu mücadele öncesi Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi merak edilen soruların cevaplarını derledik...

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya’yı konuk edecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. 

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

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