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13.10.2020 - 16:50 | | İSTANBUL / DHA

Son dakika | Türkiye-Sırbistan maçında localara seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye - Sırbistan maçında loca alanlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağını açıkladı.

Son dakika | Türkiye-Sırbistan maçında localara seyirci alınacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yarın Sırbistan'ı konuk edeceği UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde çeşitli kararlar alındığı duyuruldu.

Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak.

UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacak.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"A Milli Takımımızın Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü sat 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı öncesinde çeşitli kararlar alındı.

Buna göre; stadyuma gelecek seyirciler için yapılan düzenlemeler ve uygulamalar şöyle:

1. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir.

2. Stadyumda maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.

3. UEFA kuralları gereği stadyuma gelecek seyircilerin toplu ulaşım ile stadyuma gelmemesi gerekmektedir.

4. Stadyuma yaya olarak girecek seyirciler stadyuma;

a. Stadın Doğu tarafındaki Metro çıkışındaki Aslanlı yoldaki girişlerden,

b. Stadın Batı tarafındaki Cendere Caddesi tarafında bulunan P3-P4 turnike çıkış merdiven tarafındaki girişlerden,

c. Stadın güneyinde yer alan Güney Taraftar Girişi tarafındaki girişlerden girebilecektir.

5. Araç ile girişler, TEM otobanı paralelinde bulunan yan yol üzerindeki stadyum araç girişinden yapılacaktır.

6. Stadyuma TFF otopark kartı olan araçlar ile biletli kişilerin plaka kaydını bildirdikleri araçları alınacaktır.

7. Seyircilerin 1. Güvenlik ve araç giriş kontrolleri sonrası tribünlere girişi şu turnikelerden sağlanacaktır:

a. G6 turnikesi (Güney)

b. Doğu VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

c. Batı VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

8. Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak olup, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacaktır.

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