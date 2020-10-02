Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor duruma düştü!

ONUR DİNÇER

Galatasaray’ın Glasgow Rangers’a elenmesiyle Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor bir duruma düştü. Sezona 11. sırada başlayan Türkiye, Ukrayna takımlarının başarılı sonuçlarıyla bir sıra geriledi. Şimdi de 13. sıradaki İskoçya ile yerleri değiştirme ile karşı karşıya kaldı. Celtic’in tur atlaması ve Rangers’ın da gruplara katılmasıyla İskoçya yola 2 takımla devam ediyor. Ukrayna da Shakhtar, Dinamo Kiev ve Zorya ile üç temsilcisiyle kaldı.



Görev büyük

Sivasspor ve Başakşehir’e sezonun kalanında artık büyük bir görev düşüyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un elenmeleriyle geriye kalan iki temsilcimizin hem Ukrayna ekipleri hem de İskoç takımlarından iyi performans gösterememesi durumunda Türkiye sezonu 13. bitirecek. İlk 11 sıradaki ülkeler lig şampiyonunu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt gönderebiliyor. Bu durumda Süper Lig şampiyonu bir sonraki sezon artık ön eleme oynamak zorunda kalacak.



Sivasspor tek kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un elenmesinden sonra Türkiye’nin bu kupadaki tek temsilcisi olan ve geçen sezon Süper Lig’i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri