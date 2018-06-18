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18.06.2018 - 10:06 |

Türkiye’ye Dünya Kupası'nı çocuklar getirecek!

Dünya Kupası heyecanı Cartoon Network’le başladı! Toon Kupası’nda Cartoon Network’ün en sevilen karakterleriyle futbol maçlarına çıkan olan çocuklar, Dünya Kupası’nı Türkiye’ye getirmek için gol arıyor. Yeni karakterler ve özelliklerle www.cartoonnetwork.com.tr’nin yanı sıra App Store ve Google Play’de de yer alan Toon Kupası, çocukları bekliyor.

Türkiye’ye Dünya Kupası'nı çocuklar getirecek!
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Türkiye’yi 2018 Dünya Kupası’nda çocuklar temsil ediyor! Cartoon Network’ün düzenlediği Toon Kupası ile çocuklar Dünya Kupası’nda mücadele etme şansı yakalıyor. Bu yıl yeni karakterler ve özelliklerle gelen Toon Kupası www.cartoonnetwork.com.tr’de oynanabiliyor. Eğlenceli futbol oyunu, App Store ile Google Play’de de yer alıyor.

Çocuklar, Toon Kupası 2018’de atılan her golle Türkiye’yi şampiyonluğa taşıyor

Dünyanın dört bir yanında oynanan Toon Kupası’nda şampiyon, ülkelerin elde ettiği galibiyet sayısıyla belirleniyor. Çocuklar Gumball’dan Marceline’e, Ben 10’den Blossom’a, Finn’den Mojo’ya en sevdikleri karakterlerle yeşil sahada gol arıyor. Türkiye’deki çocukların büyük ilgi gösterdiği eğlenceli futbol oyununda Türkiye 2016 yılında şampiyon olurken, 2017’de üçüncü sırada yer almıştı.

Heyecan penaltı atışlarıyla başladı

14 Haziran’da başlayacak Toon Kupası öncesinde rekabet “Ben 10 penaltı çekme oyunu” ile start aldı. Vilgax’ın meydan okuduğu Ben 10, penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlamak için çocukların desteğini bekliyor. Bu eğlenceli penaltı oyunu da www.cartoonnetwork.com.tr adresinde çocuklarla buluşuyor.

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