Türkiye'den sponsorlukta ‘stat’ başarısı! İlk 3'e girdi...

Avrupa futbolunda yeni statlar ve projeleriyle yıldızını parlatan Türkiye, bir başarı daha kazandı. Son dönemde stat isim hakları ve sponsorluk konularıyla yeni bir maddi gelir kapısının açıldığı futbolda, Türkiye’de önemli kazançlar sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan detaylı çalışmada, Türkiye, Avrupa’da ilk 3’e girdi. Ülkenin dört bir yanına modern statlar inşa edilmesi sonrası isim sponsorluğunda da önemli gelirler elde edildi.

Türkiye’de Süper Lig, yüzde 28.6’lık gelir oranıyla 3. sırada bulunuyor. İlk sırada yüzde 77.8 ile Almanya Bundesliga geliyor. İkinci basamakta ise yüzde 76.9 ile ABD MLS dikkat çekiyor.

Türkiye, İngiltere Championship (yüzde 25), Fransa Ligue 1 (yüzde 20), İngiltere Premier Lig (yüzde 20), İtalya Serie A (yüzde 20) ve İspanya La Liga’yı (yüzde 15) geride bıraktı.

Böylece Türkiye ve Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligiyle beraber bu listeye adını yazdırdı, önemli ligleri geçmeyi başardı. Bu noktada statların modernleşmesi, büyümesi etkili oldu.

F.Bahçe ve Beşiktaş devlerle yer aldı

KPMG Football Benchmark’ın kulüpler araştırmasında da Fenerbahçe ve Beşiktaş öne çıktı.

Avrupa’nın stat isim sponsorluğundan en fazla gelir elde eden 5 kulübü sıralamasında Fenerbahçe ve Beşiktaş yer aldı. Fenerbahçe, 2015’te Ülker ile yaptığı ve 2025’e kadar devam edecek anlaşma ile yıllık 8 milyon euro kazanıyor ve Avrupa’da bu alanda en çok kazanan 3. kulüp.

Beşiktaş ise Vodafone ile 2014’te yaptığı 2029’a kadar devam edecek isim hakları anlaşmasından yıllık 6.9 milyon euro kazanıyor.

Bu listede ilk sırada Etihad Airways ile 2011-2021 arası yıllık 17.1 milyon euroluk anlaşması olan Manchester City geliyor. İkinci sırada da Wanda Group ile 2016-2022 arası yıllık 9.6 milyon euroluk anlaşması olan Atletico Madrid var. 4. sırada 2014-2031 arası Allianz Group ile yıllık 7.3 milyon euroluk anlaşması olan Bayern Münih bulunuyor.

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