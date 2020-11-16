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16.11.2020 - 01:24 | | AA

Türkiye'nin rakipleri Macaristan ile Sırbistan yenişemedi!

B Ligi 3. Grup'ta yer alanTürkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken, Macaristan ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı

Türkiye'nin rakipleri Macaristan ile Sırbistan yenişemedi!
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası sona erdi. 

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı. 

B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti. 

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü. 

Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti. 

A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Konuk ekibin tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.

Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2-0'la geçti. 

Ligde altıncı ve son hafta maçları, 17-18 Kasım'da oynanacak. 

Türkiyenin rakipleri Macaristan ile Sırbistan yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle: 

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Bosna Hersek: 3-1, İtalya-Polonya: 2-0 

2. Grup: Belçika-İngiltere: 2-0 , Danimarka-İzlanda: 2-1

 

- B Ligi 

1. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda: 2-1 

2. Grup: Slovakya-İskoçya: 1-0, Çekya-İsrail: 1-0 

3. Grup: Türkiye-Rusya: 3-2, Macaristan-Sırbistan: 1-1 

4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0, Bulgaristan-Finlandiya: 1-2

 

- C Ligi

2. Grup: Kuzey Makedonya-Estonya: 2-1, Gürcistan-Ermenistan: 1-2 

3. Grup: Moldova-Yunanistan: 0-2, Slovenya-Kosova: 2-1 

4. Grup: Arnavutluk-Kazakistan: 3-1, Belarus-Litvanya: 2-0 

Not: Romanya-Norveç maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

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