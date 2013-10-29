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HaberlerKonyaspor Haberleri Tütüneker: "Galatasaray'ı da kimse kalbimizden sökemez"
29.10.2013 - 17:24 |

Tütüneker: "Galatasaray'ı da kimse kalbimizden sökemez"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Tütüneker: "Galatasaray maçında duygusal şeyler yaşayabilirim ama kesinlikle biz Konyaspor için varız."

Tütüneker: "Galatasaray'ı da kimse kalbimizden sökemez"
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Spor Toto Süper Lig'de cuma günü oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Duygusal şeyler yaşayabilirim ama kesinlikle biz Konyaspor için varız. Ancak Galatasaray'ı da kimse kalbimizden sökemez" dedi.

Tütüneker, antrenman öncesi Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça olduğu gibi Galatasaray maçına da kazanma ümidiyle çıkacaklarını söyledi.

Bursaspor karşısında 1-0 mağlup olduklarını ancak genel anlamda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Tütüneker, "Biz futbolumuzu ortaya koyacağız. Galatasaray son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Çok zor bir maç olacak. Biz mantalitemizi ortaya koyup maç sonunu bekleyeceğiz. Geride kalan 9 haftaya baktığımızda, oyuna ortak olmak istiyorduk. Onu da yaptığımızı gördük. Gol pozisyonuna girebiliyoruz ama son vuruşlara daha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Tütüneker, her maçta 8-10 pozisyona giremeyeceklerini, Galatasaray maçının da bu tarzda bir maç olacağını, girecekleri iki pozisyondan birini değerlendirdikleri takdirde avantaj sağlayacaklarını dile getirdi.

Ligde hiçbir takımdan çekinmediğini vurgulayan Tütüneker, "Galatasaray bizim eski takımımız. Her şeyi orada gördük ve yaşadık. Çok güzel günler geçirdik. Galatasaray maçında duygusal şeyler yaşayabilirim ama kesinlikle biz Konyaspor için varız. Ancak Galatasaray'ı da kimse kalbimizden sökemez. Türk Telekom Arena'dan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Rizespor nasıl puan aldıysa biz de alabiliriz " ifadesini kullandı.

Yeşil-beyazlı futbolcu Ali Turan ise Bursaspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ancak yedikleri şanssız bir golle mağlup olduklarını aktardı.

Bursa yenilgisini unuttuklarını ve zorlu Galatasaray maçına hazırlıklarını anlatan Turan, "Galatsaray ligde ve şampiyonlar liginde çok iyi gidiyor. Biz de iyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyor. İstanbul'dan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Her maç nasılsa bu maça da aynı şekilde çıkacağız. İyi bir takıma sahibiz" diye konuştu.

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