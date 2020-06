Tütüneker'den futbolcularına nasihat

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da Kardemir Karabükspor maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Uğur Tütüneker, kalan 6 hafta için futbolcularını motive etmeye başladı.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren yeşil mavililer, 5 maçlık yenilmezlik serisine Kardemir Karabükspor mağlubiyeti ile son verdikten sonra Kayserispor maçına dönüm gözüyle bakıyor. Bu karşılaşma öncesi işi sıkı tutan yönetim ve teknik heyet futbolcularla görüşerek kalan 6 haftanın takım için önemini anlatıyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, futbolcularla toplu ve tek tek yaptığı görüşmede uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKİN"

Tütüneker, futbolculara "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Elde edilen 30 puanı siz topladınız. Bundan sonrada bizi hedefe taşıyacak puanı toplayabilirsiniz. Geride kalan haftalara bir sünger çekin. Önemli olan bundan sonrası. Artık sil baştan yapıyoruz. Kalan 6 maçta çıkın bizim için gerekli puanları toplayın. Elbette işimiz kolay değil ama bizim ne olduğumuzu görsünler" dedi.

SERKAN: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı ise ligde ateş hattından çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Serkan, "Kardemir Karabük maçından puan alsaydık çok iyi olacaktı. Ama her şey bitmedi. Kendimize güveniyoruz. Futbolda bunlar yaşanıyor. Önemli olan bunun üstesinden gelmek. Takım olarak iyi durumdayız. Rakiplerimizi devirip ligde kalacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Ligde her takım beklenmedik yenilgiler alabiliyor. Bizim kalan haftalarda puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Türkiye liginde her hafta galibiyet almak çok zor. Çünkü takımların kalitesi hemen hemen aynı. Maç içinde küçük bir hata veya şans faktörüyle puanlar gelip gidebiliyor. Kalan maçlarda yürekten ve daha dikkatli oynayacağız" diye konuştu.