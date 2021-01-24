Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Tuzlaspor, sahasında Akhisarspor’a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Ferhat’ın sol kanattan ceza sahası dışına yaptığı ortada yay üzerinde Thuram’ın yarım vole şeklinde yaptığı vuruş kalenin sağından auta çıktı.

13. dakikada ceza alanı dışında kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta topla buluşan Ferhat’ın çektiği sert şut direğe çarparak dışarı gitti.

37. dakikada Peter’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Delarge’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada sağ kanattan Delarge’ın ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği ortaya savunmada İsmail müdahale etti. Penaltı noktası üzerine düşen meşin yuvarlağı önünde bulan Onurcan’ın sert şutu filelere gitti. 0-2

76. dakikada Keita’nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Delarge, pasını kale önündeki Onurcan’a gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla fark 3’e çıktı. 0-3



Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pekkan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emrah Ünal xx

Tuzlaspor: Metin Erol xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xx, Yasin Güreler xx, Ferhat Öztorun xx (Samet Asatekin dk. 77 x), Prince Segbefia x (Özgür Can Özcan dk. 41 x), Onur Ayık x (İsmail Haktan Odabaşı dk. 42 x), Gökcan Kaya xx, Aldin Cajic xx, Matej Pucko xx (Vedat Bora dk. 56 x), Thuram xx

Akhisarspor: Halil Yeral xx, Semih Görer xx, Doğukan Nelik xx, Göksu Mutlu xx, Kadir Keleş xx, Cihat Çelik xx (Mert Özyıldırım dk. 69 x), Paul Keita xx, Ayuk Taku xx (Halil İbrahim Karavuş dk. 90+2 ?), Onurcan Güler xxx (Serkan Özbakan dk. 90+2 ?), Dzon Delarge xxx (Bertuğ Bayar dk. 82 ?), Nsima Peter xx (Berat Pınar dk. 83 ?)

Goller: Delarge (dk. 37), Onurcan (dk. 64 ve 76) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Onurcan Güler, Peter (Akhisarspor), Erdem Özgenç, Ferhat Öztorun, İsmail Konuk, Aldin Cajic (Tuzlaspor)

Akhisarspor, ligde 9 maç aradan sonra kazandı

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, 9 maç aradan sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'ndaki müsabakada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Paul Keita, Dzon Delarge, Yusuf Cihat Çelik, Akwo Ayuk ve Nsima Peter'e ilk 11'de şans veren yeşil-siyahlı ekip, Delarge'ın ilk maçında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Onurcan Güler'le 2 gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, 3-0'lık skorla ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligde ikinci devreye 13 puanla 16. sırada düşme hattında giren Akhisarspor, Tuzlaspor galibiyetiyle 9 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 8. haftada Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip daha sonra çıktığı 8 maçta yenilmişti.

Puanını 16'ya çıkaran Akhisarspor maç fazlası ve averajla düşme hattından çıktı.