30.12.2020 - 19:26 | | İSTANBUL (DHA)
Tuzlaspor - Altay: 0-1
TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta erteleme karşılaşmasında Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 32'ye yükseltip averajla liderlik koltuğuna oturdu.
STAT: Vefa
HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor
TUZLASPOR: Angeler - İsmail Konuk, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Aosman (Dk. 64 Onur Ayık), Cajic, Samet Asatekin (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Pucko), Ahmet Yazar, Thuram
ALTAY: Cihan Topaloğlu - Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ziya Alkurt), Thiam, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Regattin (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Erhan Çelenk (Dk. 69 Scuk), Paixao (Dk. 90+3 İbrahim Öztürk)
GOL: Dk. 86 Berkay Sülüngöz (Altay)
SARI KARTLAR: Özgür Can Özcan (Tuzlaspor) - Yılmaz Özeren, Scuk, Thiam (Altay)