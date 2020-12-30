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Haberler1.Lig Haberleri Tuzlaspor - Altay: 0-1
30.12.2020 - 19:26 | | İSTANBUL (DHA)

Tuzlaspor - Altay: 0-1

TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta erteleme karşılaşmasında Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 32'ye yükseltip averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Tuzlaspor - Altay: 0-1
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STAT: Vefa

HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor

TUZLASPOR: Angeler - İsmail Konuk, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Aosman (Dk. 64 Onur Ayık), Cajic, Samet Asatekin (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Pucko), Ahmet Yazar, Thuram

ALTAY: Cihan Topaloğlu - Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ziya Alkurt), Thiam, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Regattin (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Erhan Çelenk (Dk. 69 Scuk), Paixao (Dk. 90+3 İbrahim Öztürk)

GOL: Dk. 86 Berkay Sülüngöz (Altay)

SARI KARTLAR: Özgür Can Özcan (Tuzlaspor) - Yılmaz Özeren, Scuk, Thiam (Altay)

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Tuzlaspor - Altay: 0-1

 

 

 

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