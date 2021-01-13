Tuzlaspor-Başakşehir: 1-5

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final için sahaya çıkan Tuzlaspor ve Başakşehir, bilet için kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, Demba Ba'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Tuzlaspor ataklarını sıklaştırdı. Ev sahibi ekip 34. dakikada Vedat Bora'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının son dakikalarında oyun kontrolünü eline alan Başakşehir yeniden öne geçmeyi başardı. 42. dakikada İsmail Konuk topu kendi kalesine gönderdi.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan son Süper Lig şampiyonu, 73. dakikada Aleksic'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Başakşehir'in genç yeteneği Ravil Tagil, ilk golünü kaydetti. İrfan Can Kahvecinin ortasında kafayı vuran oyuncu dakika 80'de skoru 4-1'e getirdi. Bu golün ardından 88. dakikada penaltı kazanan Başakşehir'de skoru 5-1'e getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti.

İlerleyen dakikalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremedi ve maç Başakşehir'in 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Başakşehir bu sonuçla Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER;

Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram

Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli ile verkaç yapan Aleksic, ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu, meşin yuvarlağı tek vuruşla boş kaleye gönderdi: 1-0.

15. dakikada Tuzlaspor'un gelişen atağında Vedat Bora'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökcan Kaya, sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Berkay Özcan, ceza sahasına girdi. Berkay'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz soluna uzanıp çeldi.

34. dakikada Tuzlaspor beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Mehmet Topal'dan Thuram topu kaptı. Thuram, ceza sahasındaki Onur Ayık'a pasını attı. Onur, Ravil'den kurtulmaya çalışırken, bu oyuncuya çarpan top Vedat Bora'nın önünde kaldı. Vedat da topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

42. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Rafael'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba gelişine vurdu, altı pas önündeki Tuzlasporlu İsmail Konuk'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.