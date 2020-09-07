TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu BaÅŸkanÄ± (TVF) Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, 2020-2021 sezonuyla ilgili mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

TVF'nin internet sitesinde aÃ§Ä±klamalarÄ±na yer verilen ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonu heyecanla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde kaliteli takÄ±mlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "Bu organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n Avrupa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde ligleri arasÄ±nda yer almasÄ± bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk ve gurur veriyor. Hem Misli.com Sultanlar Ligi'nde hem de AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mÃ¼cadele eden takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n kalitesi, kulÃ¼plerimizin Avrupa kupalarÄ±nda aldÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±larla bir kez daha tescillenirken; yÃ¼ksek kalite ve rekabetin bu sezon da gitgide artarak yaÅŸanacaÄŸÄ±ndan hiÃ§ kuÅŸkumuz yok." ifadelerini kullandÄ±.Â

Yeni sezon Ã¶ncesi baÅŸta kulÃ¼pler olmak Ã¼zere sponsorlara ve yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ TRT'ye TÃ¼rk voleyboluna saÄŸladÄ±klarÄ± katkÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼r eden ÃœstÃ¼ndaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"2020-2021 voleybol sezonu baÅŸlarken; kulÃ¼plerimizin yÃ¶neticilerine, teknik ve idari kadrolarÄ±na, sporcularÄ±mÄ±za, hakemlerimize ve mÃ¼sabaka gÃ¶revlilerine baÅŸarÄ±lar diliyor; voleybolseverlere seyir zevki bol bir sezon yaÅŸanmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Umut ediyorum ki, iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼reci bir an Ã¶nce atlatarak; salonlarÄ±mÄ±zÄ±n seyircisiyle kucaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, mÃ¼sabakalarÄ±mÄ±zÄ±n dolu tribÃ¼nler eÅŸliÄŸinde oynanacaÄŸÄ± saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nler dilerim."