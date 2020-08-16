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16.08.2020 - 22:52 | | DHA

U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin

TÃ¼rkiye U20 Atletizm Ligi'nde FenerbahÃ§e, erkekler ve kadÄ±nlarda ÅŸampiyonluÄŸu ulaÅŸtÄ±.Â

U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin
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Denizli'de 2 gÃ¼n sÃ¼ren TÃ¼rkiye U20 Atletizm Ligi'nde FenerbahÃ§e, erkekler ve kadÄ±nlarda ÅŸampiyonluÄŸu ulaÅŸtÄ±.Â 

2020 Turkcell TÃ¼rkiye U20 Atletizm Ligi mÃ¼sabakalarÄ± erkeklerde 9, kadÄ±nlarda ise 7 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Ä°yi derecelerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalar sonunda FenerbahÃ§e, iki ÅŸampiyonlukla Denizli'den ayrÄ±ldÄ±.

Erkekler Ligi'nde ilk gÃ¼nÃ¼ 6 puan farkla Ã¶nde geÃ§en FenerbahÃ§e, ikinci gÃ¼ndeki 9 yarÄ±ÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼nÃ¼ kazandÄ±, sÄ±rÄ±kla atlama yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ise birincilik 4.40 atlayan iki atlet tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, son yarÄ±ÅŸa kadar liderlik iÃ§in takibini sÃ¼rdÃ¼rse de, sarÄ±-lacivertlileri geÃ§meyi baÅŸaramadÄ±. Ä°stanbul ekibi 155,5 puanla ikinci olurken, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir de 106 puanla podyuma Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ekip oldu.

KadÄ±nlar Ligi'nde ise 19 branÅŸÄ±n 15'inde birincilik alan FenerbahÃ§eli atletler, gÃ¼n sonunda 123 puanla kupayÄ± elde etti. Ä°kinci gÃ¼n yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda iki birincilik, Ã¼Ã§ de ikincilik elde eden BeÅŸiktaÅŸ, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile giriÅŸtiÄŸi Ã§ekiÅŸmeli mÃ¼cadelede 103 puan topladÄ± ve ligi ikinci sÄ±rada tamamladÄ±. Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ise 100 puanla kupa koleksiyonuna bir tane daha TÃ¼rkiye Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ekledi.

U20 Atletizm Liginde kupalar FenerbahÃ§enin

SonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle;

ERKEKLER LÄ°GÄ°

1. FenerbahÃ§e 162,5

2. Ä°stanbul BBSK 155,5

3. Konya BÅžB 106

4. ÅžÄ±rnak Ä°dil Omelka Spor 84

5. Sakarya BÅžB 73

6. Kayseri GenÃ§lik 71

7. Kayseri Maraton GenÃ§lik 65

8. Tokat Anadolu GenÃ§lik 54

9. Denizli Aka Spor 43

KADINLAR LÄ°GÄ°

1. FenerbahÃ§e 123

2. BeÅŸiktaÅŸ JK 103

3. Bursa BÅžB 100

4. Tokat Anadolu GenÃ§lik 62

5. Mardin Atletizm 55

6. Kayseri Erciyes Doruk Spor 40

7. Kayseri Maraton GenÃ§lik 32

    Çaykur Rizespor taktik çalÄ±ÅŸtÄ±
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