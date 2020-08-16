Denizli'de 2 gÃ¼n sÃ¼ren TÃ¼rkiye U20 Atletizm Ligi'nde FenerbahÃ§e, erkekler ve kadÄ±nlarda ÅŸampiyonluÄŸu ulaÅŸtÄ±.Â

2020 Turkcell TÃ¼rkiye U20 Atletizm Ligi mÃ¼sabakalarÄ± erkeklerde 9, kadÄ±nlarda ise 7 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Ä°yi derecelerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalar sonunda FenerbahÃ§e, iki ÅŸampiyonlukla Denizli'den ayrÄ±ldÄ±.

Erkekler Ligi'nde ilk gÃ¼nÃ¼ 6 puan farkla Ã¶nde geÃ§en FenerbahÃ§e, ikinci gÃ¼ndeki 9 yarÄ±ÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼nÃ¼ kazandÄ±, sÄ±rÄ±kla atlama yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ise birincilik 4.40 atlayan iki atlet tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, son yarÄ±ÅŸa kadar liderlik iÃ§in takibini sÃ¼rdÃ¼rse de, sarÄ±-lacivertlileri geÃ§meyi baÅŸaramadÄ±. Ä°stanbul ekibi 155,5 puanla ikinci olurken, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir de 106 puanla podyuma Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ekip oldu.

KadÄ±nlar Ligi'nde ise 19 branÅŸÄ±n 15'inde birincilik alan FenerbahÃ§eli atletler, gÃ¼n sonunda 123 puanla kupayÄ± elde etti. Ä°kinci gÃ¼n yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda iki birincilik, Ã¼Ã§ de ikincilik elde eden BeÅŸiktaÅŸ, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile giriÅŸtiÄŸi Ã§ekiÅŸmeli mÃ¼cadelede 103 puan topladÄ± ve ligi ikinci sÄ±rada tamamladÄ±. Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ise 100 puanla kupa koleksiyonuna bir tane daha TÃ¼rkiye Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ekledi.

SonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle;

ERKEKLER LÄ°GÄ°

1. FenerbahÃ§e 162,5

2. Ä°stanbul BBSK 155,5

3. Konya BÅžB 106

4. ÅžÄ±rnak Ä°dil Omelka Spor 84

5. Sakarya BÅžB 73

6. Kayseri GenÃ§lik 71

7. Kayseri Maraton GenÃ§lik 65

8. Tokat Anadolu GenÃ§lik 54

9. Denizli Aka Spor 43

KADINLAR LÄ°GÄ°

1. FenerbahÃ§e 123

2. BeÅŸiktaÅŸ JK 103

3. Bursa BÅžB 100

4. Tokat Anadolu GenÃ§lik 62

5. Mardin Atletizm 55

6. Kayseri Erciyes Doruk Spor 40

7. Kayseri Maraton GenÃ§lik 32