'Üç Türk hakemin maçları maniple ettiği' iddiası

Sportbild dergisi, üç Türk hakemin iki dostluk maçını maniple ettiğini iddia etti.

Derginin iddiasına göre, UEFA, Sportradar kontrol sistemi ve Alman Futbol Ligi'nin (DFL) yaptığı incelemeler sonucunda, 2-1 sonuçlanan Paderborn-Kazan ve 2-2 tamamlanan Bielefeld-Bakü karşılaşmaları, bir bahis mafyası yoluyla Türk orta hakem B.B. ile yan hakemler B.K. ve D.Ç tarafından maniple edildi.

Paderborn-Kazan maçının 85. dakikasından sonra bir gol daha atılacağı yönünde istihbarat alan birçok kişinin, bahis şirketlerine yüksek miktarda para yatırdıkları öne sürülen haberde, 89. dakikada B.B'nin bir ikili mücadele sonrasına Paderborn lehine penaltı verdiği ve Paderborn'un maçtan 2-1 galip ayrıldığı kaydedildi. Bielefeld-Bakü karşılaşmasının da 85. dakikasında gol atılacağı öngörüsüyle bahis şirketlerine yüksek miktarda para yatırıldığı ifade edilen haberde, bu dakikada Bakülü bir oyuncunun ceza sahasındaki su birikintisine düşmesi sonucunda, B.B'nin penaltı verdiğine işaret edildi.

Hakemlerin, Alman ajansların ortağı bir Türk şirketince görevlendirildiği iddia edilen haberde, UEFA'nın dostluk maçlarını izlemediği için bu konuda yetkili olmadığı ve hakemlerin ceza almasının beklenmediği kaydedildi. Haberde ayrıca, söz konusu hakemlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) il hakemliği lisansına sahip oldukları ve gençler kategorisindeki maçlarda görev aldıkları da ileri sürüldü. Alman Futbol Ligi (DFL) Direktörü Andreas Rettig, gelecekte bu tür sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğini belirterek, kulüplerle ve yurt dışında kampları organize eden ajanslarla görüşmek ve onlardan sorumluluk almalarını istemek gerektiğini söyledi. Rettig, maçlarda manipülasyonun önüne geçilmesi amacıyla karşılaşmadan bir veya iki gün önce kulüplerin, görevlendirilecek hakemlerin Alman Futbol Federasyonu'na (DFB) veya DFL'ye bildirilmesini düşünebileceklerini de kaydetti.