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16.01.2018 - 10:48 | | ANKARA (AA)

'Üçlük canavarı' Markkanen rekor kırdı!

Chicago Bulls forması giyen Fin basketbolcu Markkanen, 41 maçta 101 üç sayılık basket atarak NBA tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu unvanını aldı.

'Üçlük canavarı' Markkanen rekor kırdı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 119-111 yenen Chicago Bulls'un çaylak forveti Lauri Markkanen, lig tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Chicago Bulls, ağırladığı Miami Heat'i 119-111 yenerek rakibinin 7 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

Ligdeki ilk sezonunu yaşayan Bulls'un 20 yaşındaki Fin oyuncusu Lauri Markkanen, 41 maçta 101 üç sayılık basket atarak NBA tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi, 44 karşılaşmada bunu başaran Damian Lillard'dı.

Bulls'ta Markkanen 17 sayı, 9 ribaunt, Justin Holiday 25 sayı, Zach LaVine ve Nikola Mirotic 18'er sayıyla oynadı.

Heat'te Goran Dragic 22 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Kelly Olynyk 21 sayı, 8 asist ve Wayne Ellington'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ersan'dan 20 sayı, 5 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın San Antonio Spurs'ü 102-99 mağlup ettiği mücadelede 20 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Ev sahibi Hawks'ta 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamlayan Dennis Schroder ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon, galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 25 sayı, 11 ribaunt, Patty Mills ve Kyle Anderson 13'er sayıyla mücadele etti.

Finalistlerin düellosunda kazanan Warriors

Son 3 sezondur NBA finalinde karşı karşıya gelen Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir ekip Warriors kazandı.

Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Kevin Durant ve 23 sayı, 8 asist üreten Stephen Curry taşıdı. Draymond Green 11 sayı, 16 ribaunt, 9 asist, Klay Thompson ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Cavaliers'ta LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 4 blokluk performans sergiledi. Isaiah Thomas 19 sayı ve Kevin Love 17 sayı, 7 ribauntla oynadı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 107-118
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 117-111
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 95-104
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 102-99
Brooklyn Nets-New York Knicks: 104-119
Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 123-114
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 108-118
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 95-88
Utah Jazz-Indiana Pacers: 94-109
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 113-102

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