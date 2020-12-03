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03.12.2020 - 20:35 | | AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçÄ± Tiran'da oynanacak

UEFA, gelecek sezon ilk kez dÃ¼zenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maÃ§Ä±nÄ±n Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'da oynanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçÄ± Tiran'da oynanacak
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UEFA, gelecek sezon ilk kez dÃ¼zenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maÃ§Ä±nÄ±n Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'da oynanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan kararlar paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Buna gÃ¶re, UEFA'nÄ±n kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki yeni turnuvasÄ± Avrupa Konferans Ligi'nde final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Tiran'daki National Arena'da oynanacak.Â 

Ä°talya, BelÃ§ika, Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± UEFA Uluslar Ligi Finalleri, Ä°talya'nÄ±n Torino ve Milan ÅŸehirlerinde dÃ¼zenlenecek.

2023 UEFA 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ± Romanya ve GÃ¼rcistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

AÃ§Ä±klamada, Ä°sviÃ§re'nin MontrÃ¶ kentinde 2 Mart 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan UEFA Kongresi'nin ise 20 Nisan 2021'e ertelendiÄŸi belirtildi.

UEFA Avrupa Konferans Liginde final maÃ§Ä± Tiranda oynanacak

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