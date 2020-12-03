UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçÄ± Tiran'da oynanacak
UEFA, gelecek sezon ilk kez dÃ¼zenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maÃ§Ä±nÄ±n Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'da oynanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
UEFA, gelecek sezon ilk kez dÃ¼zenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maÃ§Ä±nÄ±n Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'da oynanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan kararlar paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Buna gÃ¶re, UEFA'nÄ±n kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki yeni turnuvasÄ± Avrupa Konferans Ligi'nde final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Tiran'daki National Arena'da oynanacak.Â
Ä°talya, BelÃ§ika, Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± UEFA Uluslar Ligi Finalleri, Ä°talya'nÄ±n Torino ve Milan ÅŸehirlerinde dÃ¼zenlenecek.
2023 UEFA 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ± Romanya ve GÃ¼rcistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
AÃ§Ä±klamada, Ä°sviÃ§re'nin MontrÃ¶ kentinde 2 Mart 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan UEFA Kongresi'nin ise 20 Nisan 2021'e ertelendiÄŸi belirtildi.