UEFA Avrupa Ligi Mönchengladbach Medipol Başakşehir maçı bu akşam hangi kanalda ve saat kaçta? İlk 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde olan Medipol Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi Mönchengladbach Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...
Alman ekibi Mönchengladbach ile temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ya tamam ya devam mücadelesine çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Türkiye'ye 3 puanla dönmesi gerekiyor. Peki Mönchengladbach Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Mönchengladbach Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
M.Gladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli