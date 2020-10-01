(UEFA Avrupa Ligi) Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Rangers-Galatasaray maçının başlamasına artık sadece saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda veda eden Beşiktaş ve Alanyaspor'un ardından tek temsilcimiz olan Galatasaray bu akşam deplasmanda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan müsabakada kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.

Bu sezon Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan men cezası alması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Sarı Kırmızılı takım bu turda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile karşı karşıya gelmiş ve 3-1'lik skorla tur atlayan taraf olmuştu. 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile İstanbul'da karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

RANGERS-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rangers-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Mücadele Teve 2 ekranından naklen yayınlanacak. İbrox Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakada Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

RANGERS KİMLERİ ELEYEREK PLAY-OFF'A GELDİ?

İskoçya'nın güçlü temsilcilerinden olan Glasgow Rangers, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0'la geçtikten sonra 3. ön eleme turunda Hollanda Ligi temsilcisi Willem II'yi 4-0'lık skorla geçerek play-off'a yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. İki karşılaşmada rakip filelere 9 gol bırakan ve kalesinde gol görmeyen Rangers takımının başında Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard yer alıyor.

İskoçya Premiership'te geride kalan 9 haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rangers ligde 1. sırada yer alıyor. Rangers Lig'de Livingston deplasmanında ve Hibernian karşısında iki kez beraberlik aldı. Kendi sahasında oldukça istekli bir futbol oynayan İskoçya temsilcisi bu sezon sahasında mağlup olmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Ianis Hagi, Morelos, Kent.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

RANGERS'IN KALESİ'NDE TANIDIK İSİM!

Rangers'ın kalesinde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mc Gregor koruyor