UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk günü! Sevilla - Inter

CELAL UMUT EREN

Turnuva tarihinde 5 kezle en fazla kupayı kaldıran Sevilla ile daha önce 3 defa zirveye çıkan Inter’in mücadelesi TSİ 22.00’da başlayacak. Antonio Conte ve Julen Lopetegui ilk zaferleri için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu şampiyonu bugün belli olacak. Almanya’da yapılan 8’li finallerin son gecesi Köln’de TSİ 22.00’da başlayacak ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

İspanya’dan Sevilla ile İtalya’dan Inter şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Daha önce 5 kez bu turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda.



Ayrıca son 15 yıllık süreçte de 6. kez finale çıkma heyecanı yaşayacaklar. Son 6 yılda ise 4. final olacak. İtalya’nın Inter ekibi de daha önce bu kupada 3 kez şampiyonluğu elde etti. Sevilla’da teknik direktör 53 yaşındaki Julen Lopetegui, kulüp kariyerinde ilk kupasını kaldırmak istiyor. Juventus ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan 51 yaşındaki teknik adam Antonio Conte de Inter’in başında ilk kupasına kavuşmayı hedefliyor. İki teknik direktörün de kariyerinde Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gibi bir Avrupa kupası bulunmuyor.







Inter’in golcüsü Romelu Lukaku bu sezon turnuvada 6 gol kaydetti ve krallıkta birinci sırada. Ayrıca Belçikalı forvet, sezon genelinde 33 resmi gol atarak, Brezilyalı Ronaldo’nun Inter’de bir sezonda attığı 34 gol rekoruna ulaşmayı amaçlıyor.

Sevilla’nın kaptanları Jesus Navas ve Ever Banega daha önce bu kulüpte 2’şer kez UEFA Avrupa Ligi’ni kaldırdı. Eğer bu akşam da şampiyonluğu alırlarsa kupa tarihinin en fazla şampiyonluk gören isimleri olacak.

Oyuncuyken kazandı

Inter’de teknik direktör Antonio Conte, kariyerinde sadece futbolcuyken Avrupa Ligi’nde şampiyonluk kazandı. O dönem ismi UEFA Kupası olarak geçen turnuvada Juventus’la 1993-94 sezonunda zirveye çıkan Conte, şimdi teknik direktör olarak aynı başarıyı istiyor.

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