UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, Kopenhag karşısında!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba akşamı Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.

Maç seyircisiz

Müsabaka UEFA’nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacak. Galatasaray’ın 2000 yılında Arsenal’i mağlup ederek UEFA Kupası’nı kazandığı Parken Stadı’nda yapılacak rövanş maçında tedbirler kapsamında tribünlere taraftar alınmayacak. 19 Mart’ta oynanması gereken karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Nasıl tur atlar?

İstanbul’da 12 Mart’ta oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir her türlü beraberlik ve gol atacağı tek farklı tüm yenilgilerde (2-1, 3-2) çeyrek finale yükselecek.

Müsabaka 1-0 Kopenhag’ın üstünlüğüyle biterse, uzatmalara geçilecek, skor değişmezse tur atlayan tarafı penaltı atışları belirleyecek. Kopenhag’ın 2 farklı galip geldiği skorlarda gülen taraf Danimarka ekibi olacak.

UEFA’yı eleştirdi

Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, İstanbul’da 1-0 yenildikleri Başakşehir’in güçlü bir rakip olduğunu belirterek, kendi evlerinde turu geçmek istediklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, UEFA’nın sorumluluk almaktan kaçınması yüzünden maçın seyircisiz oynanacağını da ifade etti.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu