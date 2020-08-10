UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek final günü

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler bugün ve yarın yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi’nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya’da oynanacak. Organizasyonda bugün saat 22.00’de Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya), Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) karşı karşıya gelecek. Yarın da aynı saatte Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Basel (İsviçre) karşılaşacak.

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