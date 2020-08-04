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04.08.2020 - 11:19 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler, yarın ve 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak son 16 turu maçlarıyla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ve 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak son 16 turu maçlarıyla çeyrek finalistler belirlenecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 yendiği Danimarka'nın Kopenhag takımı ile yarın TSİ 19.55'te deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmeleri ise tek maç üzerinden yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turundan itibaren ev sahipliğini Almanya üstlenecek ve tur atlayan takımlar tek maç üzerinden belli olacak.

Organizasyonda son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Wolfsburg (Almanya) (2-1)

19.55 Kopenhag (Danimarka)-Medipol Başakşehir (0-1)

22.00 Manchester United (İngiltere)-LASK (Avusturya) (5-0)

22.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

6 Ağustos Perşembe:

19.55 Sevilla (İspanya)-Roma (İtalya)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya)-Rangers (İskoçya) (3-1)

22.00 Basel (İsviçre)-Eintracht Frankfurt (Almanya) (3-0)

22.00 Wolverhampton (İngiltere)-Olympiakos (Yunanistan) (1-1)

 

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